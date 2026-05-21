ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.</p><p>2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ.</p><p>ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>