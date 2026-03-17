ಚಂಡೀಗಢ: ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಗೋಪ್ಯತೆಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಜಯ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕರಮ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಧ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸತೀಶ್ ನಂದಲ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಮತಗಳು ಅಮಾನ್ಯ: 90 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಐಎನ್ಎಲ್ಡಿ (ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು) ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಐದು ಮತಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಮತ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದವರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ಯತ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್: ಅಡ್ಡ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾ: ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ (ಪಿಟಿಐ): ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಜೆನಾ ದಶರಥಿ ಗಮಾಂಗ್ ಸೋಫಿಯಾ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಶಾಸಕರು. ಅಡ್ಡ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿಲಿಪ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾದ ಆರೋಪ ಈ ಶಾಸಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ: 'ಈ ಮೂವರೂ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕದಮ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್