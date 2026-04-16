ನಿತಿನ್ ನವೀನ್‌, ಠಾಕೂರ್, ಸಿಂಘ್ವಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ, ಹರಿಯಾಣ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ...

ಅಸ್ಸಾಂ: ತೇರಾಶ್ ಗೌಲ (ಬಿಜೆಪಿ), ಜೋಗನ್ ಮೋಹನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಬೋರೋ (ಯುಪಿಪಿ-ಎಲ್).

ಬಿಹಾರ: ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ (ಬಿಜೆಪಿ), ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ (ಆರ್ಎಲ್ಎಂ), ರಾಮನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ (ಜೆಡಿಯು) ಮತ್ತು ಶಿವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಿಜೆಪಿ).

ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಮಾ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ಫುಲೋ ದೇವಿ ನೇತಮ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್).

ಹರಿಯಾಣ: ಕರಮ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಭಾಟಿಯಾ (ಬಿಜೆಪಿ).

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಅನುರಾಗ್ ಶರ್ಮಾ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ವಿನೋದ್ ಶ್ರೀಧರ್ ತಾವ್ಡೆ (ಬಿಜೆಪಿ)

ಒಡಿಶಾ: ಸುಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಿಜೆಪಿ)

ತೆಲಂಗಾಣ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)