<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್-ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್) ಗುರುವಾರ ಪುನಾರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.</p>.ನಿತಿನ್ ನವೀನ್, ಠಾಕೂರ್, ಸಿಂಘ್ವಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ.<p>ಪುನಾರಚನೆಯಾದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಎಸ್. ಫಾಂಗ್ನಾನ್ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ತಿವಾರಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಫುಲೋ ದೇವಿ ನೇತಮ್; ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಎಂ. ತಂಬಿದುರೈ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಡಿಯ ಸಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಭಾಪತಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳಂತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಯಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p> .ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ.