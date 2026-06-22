ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಇಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ಲಖನೌ/ ಅಯೋಧ್ಯೆ:</strong> ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ’ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು (ಎಸ್ಐಟಿ) ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘150 ಪುಟಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ಹಾಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ವಾರಾಣಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ‘ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೊರೆಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ</strong>: ರಾಮಮಂದಿರದ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ.</p>.<p> <strong>ಸೀಮಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ: ತನಿಖೆಗೆ ತೊಡಕು</strong> </p><p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ‘ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯವು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ‘ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದ ಕುರುಹುಗಳೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ತಿರುಚಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೌಕರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>