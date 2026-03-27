ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ: ‘ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ’ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ' ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣವನ್ನು(ಸೂರ್ಯ ತಿಲಕ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 9 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣವು ಮೂರ್ತಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾತ ವೈಷ್ಣೊ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಶತ ಚಂಡಿ ಮಹಾ ಯಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆದವು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನೀರು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು.</p>