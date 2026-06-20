ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ, ಆಭರಣ, ಇಟ್ಟಿಗೆ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಕಾಣಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಏಳು ದಿನ 200 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸೀದಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರೋಕಡಾಯಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ‘ಮಹಾಂತ’ ಆಗಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಪಾದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು, ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮಲಲ್ಲನಿಗೆ ಹಾರ ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ರಸೀದಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾನಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನುರಾಗ್ ರಸ್ತೋಗಿ, ‘ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುನಾದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಸೀದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಂದಿರದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಕುರುಹೇ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗ–ನಾಗಿಣಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವೂ ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಸೇನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ದುಬೆ ಅವರು, ‘ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನೂರಾರು ‘ರಾಮ ಶಿಲೆ’ಗಳು (ಇಟ್ಟಿಗೆ) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>