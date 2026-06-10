ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ‘ರಮಣ’ ಆನೆ: ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 14:42 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 14:43 IST
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Supreme Court of IndiaSupreme CourtElephantKerala

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