ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವಹೇಳನ: ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಎಕ್ಸ್', ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತಾದ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಕೀಲ ಅಮಿತಾ ಸಚ್ದೇವ ದಾಖಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿವೆ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹರಡಿವೆ ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಯೂಬ್ ಅವರು, ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅವರು (ಸಾವರ್ಕರ್) ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚ್ದೇವ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರಾಣಾ ಅಯೂಬ್, 'ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ತೊಟ್ಟವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಾಣಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.