ಆಗ ಅಕ್ಕ ಎಂದಿದ್ದ TVK ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇದೀಗ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ನಟಿ

ಚೆನ್ನೈ: ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ರಂಜನಾ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ(ಮಾ.27) ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜನಾ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಈ ಕುರಿತು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.