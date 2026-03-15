ಚಂಡೀಗಢ: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸಹಚರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾದ್ಶಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರ್ಯಾಪರ್ ಸಂಗೀತಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

'ಗಾಯಕ ಬಾದ್ಶಾ, ಹರಿಯಾಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾದ್ಶಾ ಅವರ ಹೊಸ ಹರಿಯಾಣ್ವಿ ಹಾಡು 'ತತೀರಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.