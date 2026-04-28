ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ದುರದುಷ್ಟಕರ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್.ಎನ್. ಗಂಗೋಳ, ಜೆ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ, ಶಂಭಣ್ಣ ಗೂಳಪ್ಪನವರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಾಜೇರ, ಬಸವರಾಜ ಆಡಿನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೊರವರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಿದರಿ, ಬಸಣ್ಣ ಬಾಗೋಡಿ, ರಾಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸರೋಜ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭೈರಪ್ಪನವರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹರವಿಶೆಟ್ಟರ್, ಪ್ರಶಾಂತ ದ್ಯಾವಕ್ಕಳವರ, ಸುರೇಶ ದ್ಯಾವಕ್ಕಳವರ, ಸುಶೀಲ ನಾಡಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-22-121671757</p>