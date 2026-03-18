ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಪಾತಕಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಪಾತಕಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಳ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು (57) ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (ಎಂಸಿಒಸಿಎ) ಅಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಎಂಸಿಒಸಿಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 27ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಲಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಎಸಿಪಿ ವಿನಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಛೋಟಾ ರಾಜನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.