ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ/ಚೆನ್ನೈ</strong>: ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. 'ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 91.78ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಶೇ 82.24ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 80ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 2011ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 78.29ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ನಡೆದದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ವಿವಿಧೆಡೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ.</p>.