ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ನೀರು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಸಂಬಂಧಿ

ಲಖನೌ: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ನೀರು ತರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಸಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಯಾಕುತ್ಗಂಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ.1) ನಡೆದ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶ್ (9) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದದ್ದೇನು?

'ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಜಸ್ವೀರ್ ಗೋಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಧನೇಶ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬಾತ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ಗೆ ನೀರು ತರುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ನೀರು ತರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಧನೇಶ್, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾಸಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲಿಗಢಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

'ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಖಿತೌಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಭ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.