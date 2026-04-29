ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನ ಬಳಕೆ: ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ₹250 ದಂಡ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇರಳ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ₹250 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ, 2023ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಟಾಮಿನ್ ತಚಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಂಛನವಿರುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಚಂಕರಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಂಛನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಕೀಲರಾದ ಕುಲತೂರ್ ಜೈಸಿಂಗ್ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಚಂಕರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.