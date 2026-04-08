ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಣರಾಯಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕಣ್ಣೂರು (ಪಿಟಿಐ): ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರು, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಸನ್ನಡತೆ ಇರಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅದು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ 'ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರನ್ನು ಅಣಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಡಿಎಫ್ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ರೇವಂತ್ ಅವರು, 'ನೀ ಪೊ ಮೋನೆ ವಿಜಯ್' (ನೀನು ಹೋಗು ಮಗನೇ) ಎಂದು ಮಲಯಾಳದ 'ನರಸಿಂಹ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ, 'ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>