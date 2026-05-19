ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್

ನವದೆಹಲಿ: 'ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಧರ್ಮಪುರಿ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 'ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ' ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೇವಂತ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2028-29ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 1985 ಮತ್ತು 1994ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋತಿತ್ತು. 2028-29ರಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಧರ್ಮಪುರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾತಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಪುರಿ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೋದಿ, 'ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು... ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೇ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದಿದ್ದರು. ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಧರ್ಮಪುರಿ, 'ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಾಜಕಾರಣ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.