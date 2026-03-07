<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಾಧಾರಣ ನಗರ’ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Video| ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ: ಆಗಿದ್ದೇನು?.<p>ಕೋತ್ವಾಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಇಕೊ ಹಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಸಿ ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಂಪ್ವರೆಗೂ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾರಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನವಿ .<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎರಿಕ್ ಸ್ವಿಡರ್, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ‘ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮೂಸಿ ನದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲವೇಟೆಡೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Telangana Explosion | ಕಂಪನಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ: ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>