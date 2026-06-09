ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಏಕಾಂಗಿ’ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪತಿಯ ಸಾವು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ‘ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯಿಂದ (ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್) ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವರದಿ 2024ರ ಪ್ರಕಾರ,<br>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾದವರು ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 11.6ರಷ್ಟಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ<br>(ಶೇ 10.4) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ (ಶೇ 8.6) ಇವೆ. </p><p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚಳ: </strong>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 2.1ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರು ಕಾನೂನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಳಿದಂತೆ 18ರಿಂದ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶೇಕಡ 24.5ರಷ್ಟು ತರುಣಿಯರು ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 21ರ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 73.5ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 2.4, ಶೇ 27.4 ಹಾಗೂ ಶೇ 70.2ರಷ್ಟಿದೆ. ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.1, ಶೇ 16.6 ಹಾಗೂ ಶೇ 82.2ರಷ್ಟಿದೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯುವತಿಯರ ಮದುವೆಯ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 23.1ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 22.6ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 24.4ರಷ್ಟಿದೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಮದುವೆಯ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 24.8 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 25.1 ವರ್ಷ ಇದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>