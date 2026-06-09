ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಏಕಾಂಗಿ’ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ

ಶೆಮಿನ್ ಜಾಯ್‌
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 2:06 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Indiawomen

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT