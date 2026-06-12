ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 56 ಅಪಘಾತ, 20 ಸಾವು: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 56 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವರದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.48ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳಾದ ಕಾರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ವ್ಯಾನ್, ಇತರ ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p class="title">ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (67,526), ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (24,118) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p class="title">ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಶೇ 21.2ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ 47.8ರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>