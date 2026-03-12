ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ

<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗುಂಡಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವನೆ: ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿ ತೀರ್ಪವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಯಾಮರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿನೀತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮೀರತ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯ ಮಿದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ತರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಅಘಾತಗಳು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>