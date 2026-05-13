ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಳಿಯ ವಾದ್ರಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹರಿಯಾಣದ ಶಿಕೋಹ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು(ಇಡಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮೇ 16ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p><p>ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಯು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನೇಸರ್-ಶಿಕೋಪುರದ (ಈಗ ಸೆಕ್ಟರ್ 83) ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.</p><p>2008ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಶಿಕೋಹ್ಪುರದಲ್ಲಿ 3.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಿಂದ ₹7.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು.</p>