ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

UPSC ವಿವಾದ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 301ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:39 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
upscUPSC examupsc 
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT