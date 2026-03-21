ಮುಂದುವರಿದ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್‌ ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ

ಕೀವ್/ ಮಾಸ್ಕೊ: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಶನಿವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಝಪೋರಿಝಿಯಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝಪೋರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಐವನ್ ಫೆಡೋರೊವ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ 280ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಸರಟೋವ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಸರಟೋವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ರೋಸ್ಟೊವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 90 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೊ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 27 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.