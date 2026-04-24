ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಸನಿಹ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p><strong>ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ:</strong> ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇಗುಲದ ಸನಿಹ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯ (ಐಸಿಜಿ) ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಪಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕವಾದ ನಂತರ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿನ ನೆಲೆಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ದೇಗುಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗುರುವಾರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬೆಟ್ಟದ ದೇಗುಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿಜಿ 821 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತು ಎಂದಿದೆ.</p>.