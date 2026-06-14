ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಶಬರಿಮಲೆ: ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿವಾದ

ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ‘ಸನ್ನಿಧಾನ‘ದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು: ಎ. ಪದ್ಮಕುಮಾರ್‌ ಆರೋಪ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:33 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:33 IST
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ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪದ್ಮಕುಮಾರ್‌ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್‌, ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
shabarimalakeralam

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