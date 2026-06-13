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‘ಪಿಡಿಎ’ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವ: ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ತಂತ್ರ

ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ, ಲಖನೌ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 5:27 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 5:27 IST
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‘ಪಿಡಿಎ’ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವ: ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ತಂತ್ರ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 'ಪಿಡಿಎ' ಮತ್ತು ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವದ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪಿಡಿಎ (PDA) ಸೂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಪಿಡಿಎ ಎಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು (Pichhde), ದಲಿತರು (Dalit) ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು (Alpasankhyak) ಎಂದು ಅರ್ಥ. 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವದ ತಂತ್ರವೇನು?

ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ 'ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಾದ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಯೋಜನೆಯೇನು?

ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕಿ ಫೂಲನ್ ದೇವಿಯವರ ಸಹೋದರಿ ರುಕ್ಮಣಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕಮಲೇಶ್ ಬಿಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವ ನಿಶಾದ್ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಶಾದ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಪ್ನಾ ದಳ ಹಾಗೂ ಸುಹೇಲ್‌ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯಂತಹ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
37
2024 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಗೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
64ರಿಂದ 33ಕ್ಕೆ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ ಕುಸಿತ ಪ್ರಮಾಣ
ಶೇ 4
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾದ್ ಸಮುದಾಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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