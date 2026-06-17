'ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ': ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ SP ಸಂಸದ ತಿರುಗೇಟು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು (ಎಸ್ಪಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಭರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ. </p><p>'ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಭರ್ 'ಎನ್ಡಿಟಿವಿ'ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2022ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಭರ್ ಅವರ ಸುಹೇಲ್ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, 63 ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಭರ್ ಮೈತ್ರಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಡಿಎದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.</p><p>'ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ರಾಜ್ಭರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ: ಎಸ್ಪಿ ಸಂಸದ</strong> </p><p>'ಈ ನಡುವೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿ ಸಂಸದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎಸ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾವದ್ ಸಹ ರಾಜ್ಭರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.ಮೋದಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: US ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>