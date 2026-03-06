ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉತ್ತೇಜನ: ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಜೇತಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೀಳು ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ತಾರತಮ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸೇರುವ ಭಾವನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>