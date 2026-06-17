ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಹಂಕಾರವೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಿದೆ: ಸಂಜಯ್ ನಿರುಪಮ್

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬೋಸ್
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 2:22 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 2:22 IST
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MumbaiUddhavThackeraySanjay Nirupam

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