ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ‘ಅಘೋರಿ’: ಸಂಜಯ್‌ ರಾವುತ್‌ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ‘ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂತಹ ‘ಅಘೋರಿ’ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ವಕ್ತಾರ, ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘ಮೋದಿಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಮೋದಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೌರಂಗಜೇಬ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ದೇಶವು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರಾವ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯಂತಹ ಅಘೋರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗಲ್ಲ’: </strong>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಾಯಕರು ಪುನಃ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ’ ಎಂದ ಅವರು, ‘ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗು ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆದರುವ ಮೋದಿ’: </strong>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ವಿಕೃತ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. </p>.<p><strong>ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹತಾಶೆಗೊಂಡಿವೆ: ಬಿಜೆಪಿ</strong></p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ‘ಅಘೋರಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ‘ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹತಾಶೆಯ ಹೊಸ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಧಾನಿಯು ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಡೀ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೋದಿ ಅವರು ಒಬಿಸಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>