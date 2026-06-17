ಸಂಸದರಿಗೆ ₹50 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಆರೋಪ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ₹50 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಪ್ರತಿ ಸಂಸದರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹50 ಕೋಟಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹15 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ ಪಡೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾವುತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾಂದೇಡ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೂರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸದರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾದ ಸೈನಿಕರು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈಗ ಶಿಂದೆ ಬಣ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಸದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಆಯಿ ಭವಾನಿ, ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು' ಎಂದು ರಾವುತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.ಟಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯ ಬಂಡಾಯ ಭೀತಿ: ಉದ್ಧವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>