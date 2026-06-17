ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಸಂಸದರಿಗೆ ₹50 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಆರೋಪ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬೋಸ್
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
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PoliticsMaharashtraSanjay RautShivSena

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