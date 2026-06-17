ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷ: ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

<p><strong>ಮುಂಬೈ/ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ (ಯುಬಿಟಿ) ಬಂಡಾಯದ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ 9 ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ 6-7 ಮಂದಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.</p>.ಅಂಕೆ ಮೀರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಿದೆ: ಶಿವಸೇನಾ MLC.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸದರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ₹15 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಒಡಕಿನ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಸಾವಂತ್, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್.. ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾಗೆ ಸುವೇಂದು ಎದಿರೇಟು.<p>ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ 'ಮಾತೋಶ್ರೀ'ಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಗೆ 9 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಐವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಯವತ್ಮಾ ಲ್-ವಾಶಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ದೇಶಮುಖ್, ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಪ್ರತಾಪರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಡಾಯದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಶಿಂದೆ ಬಣದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6-7 ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಇದರ ನಡುವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಿಕ್, ‘ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಂಬುವ, ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಸೇನಾದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p> .ಸುನೇತ್ರಾ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈವಾಡ: ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>