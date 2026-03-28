ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸತೀಶನ್ RSS ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದರು: ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕ

ಕೊಚ್ಚಿ: ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು 2001 ಮತ್ತು 2006ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕ ಆರ್.ವಿ. ಬಾಬು ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸತೀಶನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2006ರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರು?. 2001 ಮತ್ತು 2006ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1996ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ. ರಾಜು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸತೀಶನ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದರು, ಆ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸತೀಶನ್, ಬಾಬು ಅವರು ನಾನು ಸೋಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 2001 ಮತ್ತು 2006ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.