<p>ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿಢೀರನೇ ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಹರಿಯಾಣದ ಕೈಥಾಲ್ ಮೂಲದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸೌರಭ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಾರ್ಷಿಕ ₹19 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌರಭ್, ‘ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿಎಸ್ಯು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p>.<h2>ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</h2><p>ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ‘ಕಠಿಣ’ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೌರಭ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದುವೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡತೊಡಗಿತು. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು’ ಎಂದು ಸೌರಭ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವು ನಾನು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವೇಗವು, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬೇಗನೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<h2>ಸೌರಭ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?</h2><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ (ಸೌರಭ್) ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು’ ಎಂಬುದು ಸೌರಭ್ ಮಾತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>