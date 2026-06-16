ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ 10 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾವರ್ಕರ್: ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾತ್ಯಕಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ವಿ.ಡಿ.ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರು ಪುಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಮೋಲ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ವೇಳೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ಷಮದಾನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವೂ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ.ಡಿ.ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿಚಾರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿನ ವೇಳೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ ವಕೀಲ ಮಿಲಿಂದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 1911 ಮತ್ತು 1921ರ ನಡುವೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸಾತ್ಯಕಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್ತ, ಅಷ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಯಸಿ ಕೈದಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದೂ ಸಾತ್ಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಪವಾದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು,‘ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಭಾಷೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿತು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂಬುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ‘ವೀರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>