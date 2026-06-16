ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಧಾರ್: ಕೇಂದ್ರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 'ಸುಪ್ರೀಂ’ ನೋಟಿಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:06 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:06 IST
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