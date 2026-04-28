ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬೇಕು, ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: SC

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
• ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.
• ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
• ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಕಳವಳ
ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇರಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ
2018ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
9
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2018
ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ವರ್ಷ
4:1
ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಹುಮತದ ಅನುಪಾತ
