ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬೇಕು, ಅರಾಜಕತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: SC

ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 10:55 IST
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಕಳವಳ
ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇರಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ
2018ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
9
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2018
ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ವರ್ಷ
4:1
ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಹುಮತದ ಅನುಪಾತ
