ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಎಸ್‌ಸಿಸಿಎಲ್‌ನಿಂದ ₹ 1,600 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಾಪತ್ತೆ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:40 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:40 IST
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TelanganaMiningRevanth Reddy

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