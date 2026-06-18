ಉದ್ಧವ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಸಭೆ: ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆಯೆ?

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಭಿನ್ನಮತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ತನ್ನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ವಿಪ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷವು ಅನರ್ಹತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>. <p>ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು 9 ಮಂದಿ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು (ಕನಿಷ್ಠ 6) ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಉದ್ಧವ್ ಬಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವರು ಸಂಸದರನ್ನು(ಅನಿಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜಭಾವು ವಾಜೆ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ) ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ 6 ಸಂಸದರು (ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ದೇಶಮುಖ್, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೆ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ಭೌಸಾಹೇಬ್ ವಾಕ್ಚೌರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್-ಅಶ್ತಿಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್) ಬಂಡಾಯ ಏಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಡಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಇಂದು ಉದ್ಧವ್ ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೂ ಬಂಡಾಯ ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಾವಂತ್, ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ‘ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ಬಣದ 6 ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸಂಸದರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಧವ್ ಬಣ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ₹15 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನೀವು ಅಂಜುಬುರುಕ ತೋಳಗಳ ಪಲಾಯನವನ್ನು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು ‘ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು (ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು) ಲೆಕ್ಕ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.ವಿಭಜನೆಯತ್ತ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ)- ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಮನವಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>