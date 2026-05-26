ತೆಲಂಗಾಣ: ನಕ್ಸಲ್‌ ನರಹರಿ, ಪತ್ನಿ ದಾನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್: </strong>ನಿಷೇಧಿತ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಸಿಪಿಐನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪಸುನೂರಿ ನರಹರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ವಿ.ಆನಂದ್ ಅವರ ಎದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಶರಣಾದರು.</p><p>ನರಹರಿ (64) ಸಿಪಿಐನ ಬಿಹಾರ–ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ನರಹರಿ ಅವರ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸಿಪಿಐಗಾದ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ, ನರಹರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇದಾರ ದಾನಮ್ಮ (ಲತಾ) ಅವರೂ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಂಪತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ದಂಪತಿಯ ಶರಣಾಗತಿಯ ಬಳಿಕ, ಸಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ವರ್ತಾ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಅವರಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್) ಮತ್ತು ದಾನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಡಿಜೆಪಿ ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>