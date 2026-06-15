ಕೇರಳಂ: ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು

<p><strong>ಮಲಪ್ಪುರ</strong> <strong>(ಕೇರಳಂ)</strong>: ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೃತ ಮಗುವನ್ನು ಪೂಕ್ಕೊತ್ತೂರ್ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಜವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಜ್ವರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು–ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 138 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಣಗಳು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 77 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೇ 62 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದು, ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>