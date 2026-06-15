ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂ: ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:21 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:21 IST
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Death NewsKerala

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