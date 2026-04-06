ಶಹಾಪುರ: 'ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತರಹಿತ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತಪೆಟ್ಟೆಗೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ 11 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಮತದಾರಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಯಾದಗಿರಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಳಗ, ದಲಿತ, ಪ್ರಗತಿಪರ, ರೈತ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 'ಪೌರತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹುನ್ನಾರಗಳು' ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಐಆರ್ದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ 6 ನೀಡುವುದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ. ಮತದಾನ ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ದರು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್,ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ವನದುರ್ಗ, ಗಿರೆಪ್ಪಗೌಡ ಬಾಣತಿಹಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ, ನೀಲಕಂಠ ಬಡಿಗೇರ, ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಸಯ್ಯದ ಉದ್ದಿನ ಖಾದ್ರಿ, ಶರೀಫ್ ಬಿಳೆಯಲಿ, ನೀಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ, ದಾವಲಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ರಾಜು ಅಣಬಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಮತಗಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟರಕರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ, ಶರಣಬಸವ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಕಾಶ ದೊರೆ, ರಾಮು ಸಗರ, ರಾಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಮನಿ, ಕೇಶವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಗುಡಿಮನಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿಂದತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>