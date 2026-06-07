ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

LPG ದರ ಏರಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಶರದ್‌ ಪವಾರ್ ಕಿಡಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:00 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:00 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯಪುರ | ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹ
ವಿಜಯಪುರ | ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ LPG ದರ ₹530 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?: ಖರ್ಗೆ
12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ LPG ದರ ₹530 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?: ಖರ್ಗೆ
LPG ConnectionLPG price hikeLPGLPG rate hike

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT