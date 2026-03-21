ನಾನು ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಂಸಗಳ ಪರ: ಶಶಿ ತರೂರ್‌

'ನವದೆಹಲಿ': 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ಯೋಧರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಗಿಡುಗನಂತೆ ಎರಗುವ (ಆಕ್ರಮಣ) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಯಸುವ ಶಾಂತಿಧೂತ ಹಂಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆ, ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು (ಭಾರತ) ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡುವ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು (ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್) ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರವು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಭಾರತ ಈ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರೂ ಆದ ತರೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಒಮನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ನಾನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಧ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರ, ಹಾನಿಕರ, ನಷ್ಟ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.