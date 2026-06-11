ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಸಂಸದ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>; ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಸನ್ಸೋಲ್ನ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ, ಕೆಲವರು ಬಲವಂತ, ಭಯ ಅಥವಾ ಆಮಿಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಮತಾರನ್ನು ತೊರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದರ ನಾಯಕಿಯ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ತತ್ವಬದ್ಧ ನಿಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಟ್ನಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕಠಿಣ ಸಮಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಮಮತಾ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ನನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲುಂಡ ಬಳಿಕ ಬಂಡಾಯ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕರು ಬಂಡೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯ ಬಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹಲವು ಸಂಸದರು ಸಹ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>