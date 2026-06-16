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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನ 146 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢ, 5 ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:11 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:11 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇರಳಂ: ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು
ಕೇರಳಂ: ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಯನಾಡ್‌: ಮತ್ತೆ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ
ವಯನಾಡ್‌: ಮತ್ತೆ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ
HealthViral feverKeralavirus

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