ಶಿಂದೆ ಬಣದತ್ತ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರು ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ‘ಅನರ್ಹತೆ’ಗೊಳಿಸುವ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್, ಅನಿಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಜಭಾವು ವಾಜೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಆರು ಸಂಸದರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಪುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಷ್ಟೀಕರ್, ಸಂಜಯ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್, ಸಂಜಯ್ ಡಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೆ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ವಾಗ್ಚುರೆ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿಐ ಬಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದ ಜತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಶಿಂದೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಆರು ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p><p>’ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ 6 ಸಂಸದರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂಲ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಅನಿಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p><p><strong>ವಿಭಜನೆಗೆ ರಾವುತ್ ಕಾರಣ: ಮಹಾಜನ್</strong></p><p>‘ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ(ಬಿಎಂಸಿ) ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ಗಿರೀಶ್ ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ, ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಭಾಗ–2</strong></p><p>ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಜೂನ್ 22ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುಬಿಟಿ ಬಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>288 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) 20 ಶಾಸಕರನ್ನು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.2024ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯುಬಿಟಿ ಬಣ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಹಾವಿಕಾಸ್ಆಘಾಡಿ’ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 16 ಶಾಸಕರನ್ನು, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) 10 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ,ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಯು 57 ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು 8 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಮಹಾಯುತಿ’ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p><p>ಠಾಕ್ರೆ ಪಾಳೆಯದ 16 ಶಾಸಕರು ಶಿಂದೆ ಪಕ್ಷದ ಜತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೃಪಾಲ್ ತುಮಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p><strong>‘ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ’</strong></p><p>ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್, ಶಿವಸೇನಾ ಸೈನಿಕರ ಕೋಪದಿಂದ ಈ ‘ದೇಶದ್ರೋಹಿ’ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ದೇಶದ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾರಣ’ ಎಂದಿರುವ ರಾವುತ್, ‘ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷವು ‘ಆಪರೇಷನ್ ತುಡುವಾ’ (ಧ್ವಂಸ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವೈ–ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ</strong></p><p>ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ವೈ–ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಭಾರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ವೈ–ಪ್ಲಸ್ ಭದ್ರತೆಯು 11 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ</strong> <strong>ಪಾಂಡೆ</strong></p><p>ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಸನಾತನ್ ಪಾಂಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಭರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖುದ್ದು ಪಾಂಡೇ ಅವರೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ರಾಜ್ಭರ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹಾಸ್ಪಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ<br>ಪ್ರಸಿದ್ದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ತೊರೆದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ರಾಜ್ಭರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>