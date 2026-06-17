ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ಟಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯ ಬಂಡಾಯ ಭೀತಿ: ಉದ್ಧವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:11 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:27 IST
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ಟಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯ ಬಂಡಾಯ ಭೀತಿ: ಉದ್ಧವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಟಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಂಸದರ ಬಂಡಾಯದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯದ ಭೀತಿ ಏನು?

ಪಕ್ಷದ 9 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಹಲವರು ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ.

ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳೇನು?

ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಲಾ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಧವ್ ಬಣ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಏಕೆ?

ಪಕ್ಷದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸದರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡದಂತೆ ಅರವಿಂದ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ?

ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಲವು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಸದರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹15 ಕೋಟಿ
ಸಂಸದರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಮಿಷ ಹಣ
9
ಒಟ್ಟು ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
20
ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ
60ನೇ
ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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