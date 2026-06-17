ಟಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯ ಬಂಡಾಯ ಭೀತಿ: ಉದ್ಧವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಪಕ್ಷದ 9 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಹಲವರು ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ.
ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದರು ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಲಾ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸದರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡದಂತೆ ಅರವಿಂದ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಲವು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಸದರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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